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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Леванте
Уэска - Леванте: обзор матча 02 июня 2024
Уэска
02.06.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 42 тур
0 : 0
Завершен
Леванте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Леванте
Замена
А. Фернандес
️️️️
Х. Перес
88'
81'
Замена
А. Кантеро
️️️️
Р. Бруге
Замена
M. Loureiro
️️️️
J. Mier
77'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
C. Gutiérrez
77'
Желтая карточка
К. Хашимото
67'
Замена
С. Обенг
️️️️
Ж. Валентин
55'
Замена
Э. Соррилья
️️️️
I. Gil
55'
46'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
П. Мартинес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
10
Iker Kortajarena
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
14
Жерард Валентин
ПВ
6
J. Mier
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
14
Хорхе Кабельо
ЦЗ
16
Алекс Валье
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
23
Oscar Sielva
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Леванте
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
21
Андрес Гарсия
ЛВ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
23
Фабрисио
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
3-2-1-4
1
Перес
5
Пулидо
5
Бласко
16
10
42
Хашимото
14
Валентин
6
35
11
Муньос
3
4-1-2-2-1
25
Фемениас
21
Поштиго
14
Кабельо
16
Валье
31
20
Рей
27
Алгобия
18
Мартинес
7
Бруге
8
Альварес
9
Булдини
1
Перес
25
Фернандес
25
Фернандес
1
Перес
6
15
15
6
16
24
Мартинес
24
Мартинес
16
35
22
Соррилья
22
Соррилья
35
14
Валентин
20
Обенг
20
Обенг
14
Валентин
18
Мартинес
10
10
18
Мартинес
7
Бруге
21
Кантеро
21
Кантеро
7
Бруге
Остались в запасе
Уэска
Леванте
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
23
Фабрисио
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Остались в запасе
13
Альфонсо Пастор
ВР
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Edgar Alcaniz
ЦП
21
Андрес Гарсия
ЛВ
23
Фабрисио
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
19
Карлос Эспи
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Уэска - Леванте
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
10
7
Офсайды
1
2
Количество передач
346
547
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Эль-Алькорас
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