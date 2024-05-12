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Реал Ов - Сарагоса

12.05.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 39 тур Реал Ов - Сарагоса
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
14 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 Сарагоса Реал Ов
Испания. Сегунда (2018/2019)
23 тур
25 января, пятница 23:00 Сарагоса 2:0 Реал Ов
4 тур
8 сентября, суббота 19:00 Реал Ов 0:4 Сарагоса
Испания. Сегунда (2017/2018)
28 тур
25 февраля, воскресенье 18:00 Сарагоса 2:1 Реал Ов
7 тур
2 октября, понедельник 22:00 Реал Ов 2:2 Сарагоса
Испания. Сегунда (2016/2017)
39 тур
20 мая, суббота 22:00 Реал Ов 0:0 Сарагоса
18 тур
11 декабря, воскресенье 22:00 Сарагоса 2:1 Реал Ов
Испания. Сегунда (2015/2016)
41 тур
29 мая, воскресенье 21:00 Сарагоса 1:0 Реал Ов
20 тур
10 января, воскресенье 14:00 Реал Ов 1:0 Сарагоса
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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