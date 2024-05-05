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Мирандес - Вальядолид

05.05.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 38 тур Мирандес - Вальядолид
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
10 тур
8 октября, воскресенье 00:00 Вальядолид Мирандес
Испания. Сегунда (2016/2017)
39 тур
21 мая, воскресенье 13:00 Мирандес 2:2 Вальядолид
18 тур
11 декабря, воскресенье 20:00 Вальядолид 5:0 Мирандес
Испания. Сегунда (2015/2016)
31 тур
27 марта, воскресенье 18:00 Мирандес 4:1 Вальядолид
10 тур
25 октября, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Мирандес
Испания. Сегунда (2014/2015)
33 тур
11 апреля, суббота 19:15 Вальядолид 2:1 Мирандес
12 тур
8 ноября, суббота 18:00 Мирандес 0:0 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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