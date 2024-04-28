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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Тенерифе
Овьедо - Тенерифе: обзор матча 28 апреля 2024
Овьедо
28.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 37 тур
0 : 1
Завершен
Тенерифе
35'
J. Mellot
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Тенерифе
Желтая карточка
А. Бретонес
90'
+7
90'
+2
Замена
E. González
️️️️
Анхель
Желтая карточка
В. Росада
82'
Замена
Б. Санчес
️️️️
Х. Сеоане
80'
Замена
Л. Ахиядо
️️️️
П. де ла Фуэнте
75'
67'
Замена
Н. Мартинес
️️️️
Р. Лопес
Замена
А. Мильян
️️️️
Алемао
63'
57'
Замена
J. León
️️️️
Х. Амо
57'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Э. Гальего
35'
ГОЛ! 0:1!
J. Mellot
Пас отдал
Анхель
23'
Желтая карточка
Э. Гальего
21'
Желтая карточка
A. Buñuel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
12
Дани Кальво
ЦЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
6
Джимми Суарес
(К)
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
14
Алекс Корредера
ЦП
16
Айтор Санц
(К)
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Y. Rahmani
ЦФ
15
Aitor Buñuel
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
16
Борха Санчес
ЛВ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
4
José León
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
2-1-4-2-1
13
Роман
12
Кальво
15
Луэнго
11
Коломбатто
10
18
де ла Фуэнте
6
Суарес
20
Сеоане
23
Бретонес
17
Росада
9
Алемао
3-2-1-4
12
Сориано
5
24
Амо
22
14
Корредера
16
Санц
12
Лопес
9
Анхель
18
Гальего
15
19
18
де ла Фуэнте
17
Ахиядо
17
Ахиядо
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
16
Санчес
16
Санчес
20
Сеоане
9
Алемао
9
Мильян
9
Мильян
9
Алемао
12
Лопес
22
Мартинес
22
Мартинес
12
Лопес
18
Гальего
6
Гонсалес
6
Гонсалес
18
Гальего
24
Амо
4
4
24
Амо
9
Анхель
26
26
9
Анхель
Остались в запасе
Овьедо
Тенерифе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
17
Борха
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
21
Джонатан Дубасен
ЦП
36
Yayo
ЦП
17
Борха
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
1
Tomeu Nadal
ВР
20
Teto
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
19
Луисми Крус
АП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Овьедо - Тенерифе
2
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
9
19
Офсайды
1
0
Количество передач
556
265
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
69
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Санчес Лопес
Стадион:
Карлос Тартьере
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