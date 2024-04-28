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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Эйбар
Альбасете - Эйбар: обзор матча 28 апреля 2024
Альбасете
28.04.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 37 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
23'
А. Килес
60'
Л. Олаэчеа
43'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Эйбар
Замена
R. Marchán
️️️️
М. Фустер
89'
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
80'
77'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Акетче
Замена
Д. Эскриче
️️️️
A. Medina Delgado
74'
69'
Замена
Стоичков
️️️️
J. Corpas
68'
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Ноласкоайн
Замена
И. Марин
️️️️
J. García
67'
Замена
Фидель
️️️️
А. Килес
67'
61'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 2:1!
Л. Олаэчеа
Пас отдал
М. Фустер
60'
Желтая карточка
A. Medina Delgado
53'
Замена
Кайки
️️️️
Х. Антонио Рос
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
А. Техеро
42'
Желтая карточка
М. Перейра
Желтая карточка
Х. Антонио Рос
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Килес
Пас отдал
J. García
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
22
Альваро Родригес
ПЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
15
Кайки
ЦЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Rai Marchán
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
8
Ander Madariaga
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-1-1-5
31
Вацлик
37
Рос
17
22
Родригес
14
Олаэчеа
14
Фустер
14
5
9
Килес
7
4
4-1-2-1-2
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
23
Техеро
22
Гутьеррес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
9
Баутиста
17
37
Рос
15
Кайки
15
Кайки
37
Рос
14
Фустер
6
6
14
Фустер
9
Килес
10
Фидель
10
Фидель
9
Килес
7
12
Марин
12
Марин
7
4
30
Эскриче
30
Эскриче
4
5
Ноласкоайн
6
Альварес
6
Альварес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
47
Акетче
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
47
Акетче
17
19
Стоичков
19
Стоичков
17
Остались в запасе
Альбасете
Эйбар
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
13
Bernabé Barragán
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Альбасете - Эйбар
3
1
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
11
8
Офсайды
2
1
Количество передач
284
545
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Сесма Эспиноса
Стадион:
Карлос Бельмонте
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