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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - Уэска
Расинг де Феррол - Уэска: обзор матча 14 апреля 2024
Расинг де Феррол
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Сегунда, 35 тур
2 : 1
Завершен
Уэска
54'
А. Хименес
65'
Н. Серрано
40'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Уэска
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
90'
Замена
А. Мартин
️️️️
Н. Серрано
84'
83'
Замена
Д. Боливар
️️️️
К. Хашимото
Замена
C.
️️️️
Э. Пена
76'
75'
Замена
С. Обенг
️️️️
H. Vallejo
75'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Ж. Валентин
Желтая карточка
М. Дельгадо
69'
69'
Замена
Х. Ньето
️️️️
Ж. Бласко
69'
Замена
Х. Муньос
️️️️
I. Kortajarena
ГОЛ! 2:1!
Н. Серрано
65'
56'
Желтая карточка
Х. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
А. Хименес
Пас отдал
Э. Пена
54'
40'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
H. Vallejo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
15
Давид Кастро
ЦЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
8
Alex López
(К)
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
10
Iker Kortajarena
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
4
Алекс Мартин
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
22
Chuca
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
3-2-2-3
13
16
Дельгадо
15
Кастро
14
8
8
Берналь
22
Серрано
8
Пена
14
Лосада
2
Куберо
20
Хименес
3-2-3-2
25
Фернандес
15
5
Бласко
5
Пулидо
10
42
Хашимото
14
Валентин
24
Мартинес
22
Соррилья
3
80
22
Серрано
4
Мартин
4
Мартин
22
Серрано
8
Пена
22
22
8
Пена
16
Мансанара
16
Мансанара
20
Хименес
9
9
20
Хименес
5
Бласко
2
Ньето
2
Ньето
5
Бласко
14
Валентин
7
7
14
Валентин
80
20
Обенг
20
Обенг
80
10
11
Муньос
11
Муньос
10
42
Хашимото
9
Боливар
9
Боливар
42
Хашимото
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Уэска
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
9
Manu Justo
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Расинг де Феррол - Уэска
1
1
Всего ударов по воротам
10
3
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
16
Офсайды
1
4
Количество передач
532
295
Сейвы
1
0
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Альваро Морено Арагон
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
Уэска
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
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