Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Бургос
Уэска - Бургос: обзор матча 24 марта 2024
Уэска
24.03.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 32 тур
3 : 0
Завершен
Бургос
11'
Х. Пулидо
55'
Э. Соррилья
86'
I. Kortajarena
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Бургос
Замена
C. Gutiérrez
️️️️
Ж. Бласко
87'
ГОЛ! 3:0!
I. Kortajarena
Пас отдал
С. Обенг
86'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
К. Хашимото
83'
82'
Замена
S. del Cerro
️️️️
Г. Сьерра
Замена
С. Обенг
️️️️
Х. Мартинес
71'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
Э. Соррилья
71'
Замена
Х. Муньос
️️️️
H. Vallejo
71'
65'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
А. Бермехо
59'
Замена
А. Мартин
️️️️
Матос
ГОЛ! 2:0!
Э. Соррилья
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Пулидо
Пас отдал
I. Vilarrasa
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
22
Элади Соррилья
ЛВ
42
Кенто Хашимото
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ПВ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Бургос
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
3-2-3-2
25
Фернандес
5
Бласко
5
Пулидо
2
Ньето
42
Хашимото
23
22
Соррилья
24
Мартинес
14
Валентин
3
80
4-3-2-1
13
Каро
12
Арройо
4
Эльхесабаль
8
Сьерра
3
Матос
22
Муньос
9
Монтиэль
22
Санкрис
16
Санчес
95
Бермехо
99
5
Бласко
16
16
5
Бласко
22
Соррилья
16
Бальбоа
16
Бальбоа
22
Соррилья
42
Хашимото
10
10
42
Хашимото
80
11
Муньос
11
Муньос
80
24
Мартинес
20
Обенг
20
Обенг
24
Мартинес
95
Бермехо
17
Гонсалес
17
Гонсалес
95
Бермехо
8
Сьерра
18
18
8
Сьерра
3
Матос
16
Мартин
16
Мартин
3
Матос
Остались в запасе
Уэска
Бургос
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Enzo Lombardo
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Остались в запасе
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Уэска - Бургос
Всего ударов по воротам
16
12
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
9
Офсайды
0
2
Количество передач
343
503
Сейвы
0
4
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Бургос
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
«Рубин» пополнится защитником из клуба Сегунды
2025.09.09 08:37
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+