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Алькоркон - Реал Ов

24.03.2024, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 32 тур Алькоркон - Реал Ов
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Матч еще не начался
Испания. Сегунда (2023/2024)
13 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Реал Ов Алькоркон
Испания. Сегунда (2018/2019)
26 тур
16 февраля, суббота 22:00 Реал Ов 1:0 Алькоркон
7 тур
30 сентября, воскресенье 13:00 Алькоркон 2:0 Реал Ов
Испания. Сегунда (2017/2018)
33 тур
31 марта, суббота 19:00 Реал Ов 0:1 Алькоркон
12 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Алькоркон 2:0 Реал Ов
Испания. Сегунда (2016/2017)
37 тур
5 мая, пятница 21:00 Реал Ов 0:1 Алькоркон
16 тур
26 ноября, суббота 20:00 Алькоркон 5:1 Реал Ов
Испания. Сегунда (2015/2016)
30 тур
19 марта, суббота 20:00 Алькоркон 1:0 Реал Ов
9 тур
17 октября, суббота 19:00 Реал Ов 3:2 Алькоркон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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