Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Тенерифе - Уэска
Тенерифе - Уэска: обзор матча 16 марта 2024
Тенерифе
16.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 31 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тенерифе - Уэска
90'
+2
Желтая карточка
M. Loureiro
82'
Замена
Х. Ньето
️️️️
Ж. Валентин
Замена
A. Buñuel
️️️️
J. Mellot
82'
82'
Замена
Д. Боливар
️️️️
С. Обенг
82'
Замена
R. Tresaco
️️️️
H. Vallejo
Замена
Я. Бодигер
️️️️
В. Рубио
75'
70'
Замена
Ж. Бласко
️️️️
I. Martos
70'
Замена
E. Lombardo
️️️️
I. Kortajarena
68'
Желтая карточка
Ж. Валентин
Замена
Y. Rahmani
️️️️
Р. Лопес
65'
Замена
Анхель
️️️️
T.
65'
Желтая карточка
С. Гонсалес
58'
Желтая карточка
T.
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
24
Хосе Амо
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Алекс Корредера
ЦП
20
Teto
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
18
Энрик Гальего
(К)
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
14
Жерард Валентин
ПВ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Тенерифе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
14
Янн Бодигер
ЦП
15
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ПЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
9
Джованни Боливар
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
35
Iker Gil
ЦФ
4-2-2-2
12
Сориано
22
Мартинес
6
Гонсалес
24
Амо
22
14
Корредера
20
20
Рубио
12
Лопес
4
18
Гальего
2-3-1-4
25
Фернандес
5
Пулидо
15
23
10
42
Хашимото
14
Валентин
20
Обенг
80
3
3
20
Рубио
14
Бодигер
14
Бодигер
20
Рубио
22
15
15
22
12
Лопес
19
19
12
Лопес
20
9
Анхель
9
Анхель
20
3
5
Бласко
5
Бласко
3
14
Валентин
2
Ньето
2
Ньето
14
Валентин
10
7
7
10
20
Обенг
9
Боливар
9
Боливар
20
Обенг
80
20
20
80
Остались в запасе
Тенерифе
Уэска
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
1
Tomeu Nadal
ВР
5
Loïc Williams
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
20
Альваро Хименес
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
11
Alvaro Romero
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Carlos Gutiérrez
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
34
Fernando Delgado
ЦП
35
Iker Gil
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Тенерифе - Уэска
2
2
Всего ударов по воротам
20
6
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
7
Офсайды
2
3
Количество передач
540
325
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
13
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Херман Сид Камачо
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Новости команд
Все
Тенерифе
Уэска
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Лунев высказался о смерти футболиста «Тенерифе» после столкновения с вратарем
9 ноября
«Тенерифе» до 2043 года будет финансово поддерживать дочь умершего игрока
8 ноября
1
Зидан прокомментировал смерть футболиста в Испании
7 ноября
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+