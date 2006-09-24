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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Шинник
Амкар-Пермь - Шинник: обзор матча 24 сентября 2006
Амкар-Пермь
24.09.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
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