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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Расинг де Феррол
Уэска - Расинг де Феррол: обзор матча 10 декабря 2023
Уэска
10.12.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 19 тур
1 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
14'
Х. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Расинг де Феррол
Замена
J. Mier
️️️️
Ж. Валентин
90'
+1
Замена
I. Martos
️️️️
Х. Мартинес
90'
+1
85'
Желтая карточка
Х. Берналь
84'
Замена
️️️️
М. Дельгадо
Замена
Д. Боливар
️️️️
С. Обенг
83'
Замена
I. Kortajarena
️️️️
К. Хашимото
83'
76'
Замена
M. Justo
️️️️
Х. Сене
Желтая карточка
Х. Муньос
60'
60'
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
60'
Замена
Э. Пена
️️️️
А. Вадильо
58'
Желтая карточка
С. Куберо
53'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Замена
А. Бальбоа
️️️️
O. Sielva
27'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мартинес
Пас отдал
Х. Муньос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
6
J. Mier
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
5
Бласко
5
Пулидо
15
23
42
Хашимото
24
Мартинес
14
Валентин
20
Обенг
11
Муньос
3
1-2-1-5
13
5
8
Берналь
7
Висенте
14
Вадильо
2
Куберо
16
Дельгадо
10
Сене
14
Лосада
20
Хименес
42
Хашимото
10
10
42
Хашимото
23
16
Бальбоа
16
Бальбоа
23
14
Валентин
6
6
14
Валентин
24
Мартинес
3
3
24
Мартинес
20
Обенг
9
Боливар
9
Боливар
20
Обенг
14
Вадильо
8
Пена
8
Пена
14
Вадильо
20
Хименес
9
9
20
Хименес
10
Сене
9
9
10
Сене
Остались в запасе
Уэска
Расинг де Феррол
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
32
Alin Serban
ЦЗ
31
Fadia Fofana
ЦЗ
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
3
Fernando Pumar
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Уэска - Расинг де Феррол
1
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
4
2
Офсайды
2
0
Количество передач
149
312
Сейвы
0
3
Точность передач %
69
85
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Эль-Алькорас
Новости команд
Все
Уэска
Расинг де Феррол
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
2022.02.10 17:21
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
2022.07.18 19:52
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
2022.05.20 11:11
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2022.02.10 17:21
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
2022.01.29 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
2022.01.27 09:26
1
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
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