Введите ваш ник на сайте

Уэска - Вальядолид

26.11.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 17 тур Уэска - Вальядолид
...
Матч еще не начался
Испания. Примера (2020/2021)
21 тур
29 января, пятница 23:00 Вальядолид 1:3 Уэска
6 тур
18 октября, воскресенье 19:30 Уэска 2:2 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
1 февраля, пятница 23:00 Уэска 4:0 Вальядолид
8 тур
7 октября, воскресенье 13:00 Вальядолид 1:0 Уэска
Испания. Сегунда (2017/2018)
27 тур
16 февраля, пятница 23:00 Вальядолид 3:2 Уэска
6 тур
24 сентября, воскресенье 13:00 Уэска 1:0 Вальядолид
Испания. Сегунда (2016/2017)
28 тур
5 марта, воскресенье 18:00 Уэска 1:0 Вальядолид
7 тур
24 сентября, суббота 19:00 Вальядолид 1:2 Уэска
Испания. Сегунда (2015/2016)
28 тур
6 марта, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:1 Уэска
7 тур
4 октября, воскресенье 20:15 Уэска 1:1 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
...
  • Читайте нас: 