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Вальядолид - Леганес

19.11.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 16 тур Вальядолид - Леганес
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2019/2020)
28 тур
13 июня, суббота 20:30 Леганес 1:2 Вальядолид
19 тур
3 января, пятница 21:00 Вальядолид 2:2 Леганес
Испания. Примера (2018/2019)
30 тур
4 апреля, четверг 21:30 Леганес 1:0 Вальядолид
14 тур
1 декабря, суббота 18:15 Вальядолид 2:4 Леганес
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
ответный матч		 28 ноября, вторник 21:30 Леганес 1:0 Вальядолид
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
первый матч		 25 октября, среда 21:30 Вальядолид 1:2 Леганес
Испания. Сегунда (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 21:15 Леганес 4:0 Вальядолид
12 тур
7 ноября, суббота 20:00 Вальядолид 1:1 Леганес
Испания. Сегунда (2014/2015)
36 тур
3 мая, воскресенье 19:15 Вальядолид 2:0 Леганес
15 тур
29 ноября, суббота 23:30 Леганес 1:0 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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