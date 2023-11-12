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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Уэска - Эспаньол
Уэска - Эспаньол: обзор матча 12 ноября 2023
Уэска
12.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 15 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
78'
I. Vilarrasa
54'
Х. Пуадо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уэска - Эспаньол
90'
+6
Желтая карточка
О. Хиль
90'
+3
Желтая карточка
К. Баре
Замена
R. Tresaco
️️️️
Ж. Валентин
89'
86'
Замена
Б. Кейта
️️️️
П. Милья
86'
Замена
О. Хиль
️️️️
О. Эль-Хилали
ГОЛ! 1:1!
I. Vilarrasa
Пас отдал
Х. Пулидо
78'
Замена
H. Vallejo
️️️️
Х. Муньос
73'
Замена
Д. Боливар
️️️️
С. Обенг
69'
Замена
E. Lombardo
️️️️
J. Mier
68'
Замена
I. Vilarrasa
️️️️
M. Loureiro
68'
Желтая карточка
Ж. Валентин
63'
60'
Замена
К. Баре
️️️️
Э. Экспозито
60'
Замена
Ж. Каррерас
️️️️
С. Санчес
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Пуадо
Желтая карточка
Ж. Бласко
53'
46'
Замена
Рамон
️️️️
Б. Оливан
38'
Желтая карточка
Э. Экспозито
33'
Желтая карточка
Б. Оливан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
11
Хоакин Муньос
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
21
Серхи Гомес
(К)
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
11
Пере Милья
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
20
Хосе Грагера
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
20
Rafael Tresaco
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
13
Рамон
ЛЗ
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
27
Рохер Мартинес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
88
Кейди Баре
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
29
Omar Sadik
ЦФ
3-2-1-4
25
Фернандес
5
Пулидо
5
Бласко
15
2
Ньето
23
24
Мартинес
11
Муньос
20
Обенг
14
Валентин
6
4-2-3-1
1
Пачеко
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
21
Гомес
5
Оливан
20
Грагера
8
Экспозито
25
Санчес
11
Милья
7
Пуадо
22
Брейтуэйт
6
7
7
6
15
3
3
15
14
Валентин
20
20
14
Валентин
20
Обенг
9
Боливар
9
Боливар
20
Обенг
11
Муньос
80
80
11
Муньос
5
Оливан
13
Рамон
13
Рамон
5
Оливан
23
Эль-Хилали
27
Хиль
27
Хиль
23
Эль-Хилали
8
Экспозито
88
Баре
88
Баре
8
Экспозито
25
Санчес
17
Каррерас
17
Каррерас
25
Санчес
11
Милья
17
Кейта
17
Кейта
11
Милья
Остались в запасе
Уэска
Эспаньол
1
Хуан Перес
ВР
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
1
Жоан Гарсия
ВР
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
27
Català
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
16
Хосе Ласо
ЛВ
29
Omar Sadik
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Статистика матча Уэска - Эспаньол
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Эль-Алькорас
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