Эспаньол - Вальядолид

|24 тур
|5 марта, воскресенье
|16:00
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|19:30
|Эспаньол
|1:0
|Вальядолид
|24 тур
|5 марта, воскресенье
|16:00
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|19:30
|Эспаньол
|1:0
|Вальядолид
|25 тур
|23 февраля, воскресенье
|18:00
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|7 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Эспаньол
|0:2
|Вальядолид
|26 тур
|2 марта, суббота
|15:00
|Эспаньол
|3:1
|Вальядолид
|10 тур
|26 октября, пятница
|22:00
|Вальядолид
|1:1
|Эспаньол
|36 тур
|3 мая, суббота
|23:59
|Вальядолид
|1:0
|Эспаньол
|17 тур
|22 декабря, воскресенье
|15:00
|Эспаньол
|4:2
|Вальядолид
|26 тур
|3 марта, воскресенье
|20:00
|Эспаньол
|0:0
|Вальядолид
|7 тур
|6 октября, суббота
|22:00
|Вальядолид
|1:1
|Эспаньол
|1/16 финала
ответный матч
|9 ноября, вторник
|23:55
|Эспаньол
|1:1
|Вальядолид
|1/16 финала
первый матч
|27 октября, среда
|23:00
|Вальядолид
|0:2
|Эспаньол
|28 тур
|24 марта, среда
|22:00
|Вальядолид
|0:0
|Эспаньол
|9 тур
|1 ноября, воскресенье
|19:00
|Эспаньол
|1:1
|Вальядолид
|20 тур
|25 января, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|1:1
|Эспаньол
|1 тур
|30 августа, суббота
|22:00
|Эспаньол
|1:0
|Вальядолид
|20 тур
|20 января, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|2:1
|Эспаньол
|1 тур
|26 августа, воскресенье
|23:00
|Эспаньол
|0:1
|Вальядолид
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Расинг
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|2.
|Мирандес
|1
|1
|0
|0
|4:0
|+4
|3
|3.
|Сарагоса
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|4.
|Вальядолид
|1
|1
|0
|0
|2:0
|+2
|3
|5.
|Расинг де Феррол
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|6.
|ФК Андорра
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|7.
|Эльденсе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|8.
|Тенерифе
|1
|1
|0
|0
|1:0
|+1
|3
|9.
|Леванте
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|10.
|Уэска
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|11.
|Эспаньол
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|12.
|Альбасете
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|13.
|Аморебьета
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|14.
|Бургос
|1
|0
|1
|0
|1:1
|0
|1
|15.
|Леганес
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|16.
|Картахена
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|17.
|Эльче
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|18.
|Реал Ов
|1
|0
|0
|1
|0:1
|-1
|0
|19.
|Спортинг Х
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|20.
|Вильярреал Б
|1
|0
|0
|1
|0:2
|-2
|0
|21.
|Эйбар
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0
|22.
|Алькоркон
|1
|0
|0
|1
|0:4
|-4
|0