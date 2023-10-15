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Эспаньол - Вальядолид

15.10.2023, Воскресенье, 00:00 мск Испания. Сегунда, 11 тур Эспаньол - Вальядолид
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Матч еще не начался
Испания. Примера (2022/2023)
24 тур
5 марта, воскресенье 16:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
9 тур
16 октября, воскресенье 19:30 Эспаньол 1:0 Вальядолид
Испания. Примера (2019/2020)
25 тур
23 февраля, воскресенье 18:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
7 тур
29 сентября, воскресенье 13:00 Эспаньол 0:2 Вальядолид
Испания. Примера (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 15:00 Эспаньол 3:1 Вальядолид
10 тур
26 октября, пятница 22:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
3 мая, суббота 23:59 Вальядолид 1:0 Эспаньол
17 тур
22 декабря, воскресенье 15:00 Эспаньол 4:2 Вальядолид
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
3 марта, воскресенье 20:00 Эспаньол 0:0 Вальядолид
7 тур
6 октября, суббота 22:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
ответный матч		 9 ноября, вторник 23:55 Эспаньол 1:1 Вальядолид
Испания. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
первый матч		 27 октября, среда 23:00 Вальядолид 0:2 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
24 марта, среда 22:00 Вальядолид 0:0 Эспаньол
9 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Эспаньол 1:1 Вальядолид
Испания. Примера (2008/2009)
20 тур
25 января, воскресенье 19:00 Вальядолид 1:1 Эспаньол
1 тур
30 августа, суббота 22:00 Эспаньол 1:0 Вальядолид
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 19:00 Вальядолид 2:1 Эспаньол
1 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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