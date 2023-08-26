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Вальядолид - Алькоркон

26.08.2023, Суббота, 22:30 мск Испания. Сегунда, 3 тур Вальядолид - Алькоркон
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Матч начнется в 22:30 мск
Испания. Сегунда (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 20:00 Алькоркон 0:0 Вальядолид
9 тур
12 октября, четверг 19:00 Вальядолид 4:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2016/2017)
30 тур
19 марта, воскресенье 18:00 Алькоркон 1:2 Вальядолид
9 тур
8 октября, суббота 19:00 Вальядолид 2:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2015/2016)
23 тур
30 января, суббота 20:00 Алькоркон 0:0 Вальядолид
2 тур
30 августа, воскресенье 21:30 Вальядолид 2:0 Алькоркон
Испания. Сегунда (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 18:00 Вальядолид 1:0 Алькоркон
4 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Алькоркон 0:1 Вальядолид
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Расинг 1 1 0 0 4:0 +4 3
2. Мирандес 1 1 0 0 4:0 +4 3
3. Сарагоса 1 1 0 0 2:0 +2 3
4. Вальядолид 1 1 0 0 2:0 +2 3
5. Расинг де Феррол 1 1 0 0 1:0 +1 3
6. ФК Андорра 1 1 0 0 1:0 +1 3
7. Эльденсе 1 1 0 0 1:0 +1 3
8. Тенерифе 1 1 0 0 1:0 +1 3
9. Леванте 1 0 1 0 1:1 0 1
10. Уэска 1 0 1 0 1:1 0 1
11. Эспаньол 1 0 1 0 1:1 0 1
12. Альбасете 1 0 1 0 1:1 0 1
13. Аморебьета 1 0 1 0 1:1 0 1
14. Бургос 1 0 1 0 1:1 0 1
15. Леганес 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. Картахена 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. Эльче 1 0 0 1 0:1 -1 0
18. Реал Ов 1 0 0 1 0:1 -1 0
19. Спортинг Х 1 0 0 1 0:2 -2 0
20. Вильярреал Б 1 0 0 1 0:2 -2 0
21. Эйбар 1 0 0 1 0:4 -4 0
22. Алькоркон 1 0 0 1 0:4 -4 0
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