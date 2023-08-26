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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Овьедо
Бургос - Овьедо: обзор матча 26 августа 2023
Бургос
26.08.2023, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 0
Завершен
Овьедо
14'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Овьедо
Желтая карточка
К. Санчес
90'
+1
Желтая карточка
Матос
88'
Замена
А. Родригес
️️️️
М. Муньос
86'
Замена
А. Бермехо
️️️️
А. Мартин
86'
Замена
K. Appin
️️️️
М. Атьенса
72'
Желтая карточка
Ф. Ниньо
71'
65'
Замена
О. Луэнго
️️️️
В. Камараса
65'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
М. Эрнандес
65'
Замена
Д. Суарес
️️️️
Д. Кальво
60'
Желтая карточка
Д. Кальво
Желтая карточка
Г. Сьерра
45'
+4
40'
Вторая желтая
Х. Сеоане
34'
Желтая карточка
Д. Костас
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Матос
14'
Замена
Г. Сьерра
️️️️
У. Эльхесабаль
11'
9'
Желтая карточка
Х. Сеоане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
16
Андер Мартин
ПВ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
19
Луисми
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бургос
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
36
Yayo
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
17
Борха
ЦФ
3-2-2-3
13
Каро
6
18
3
Матос
20
Атьенса
22
Муньос
16
Санчес
16
Мартин
14
Ниньо
21
4
Эльхесабаль
3-4-2-1
13
Роман
2
Эрнандес
12
Кальво
4
Костас
19
Луисми
10
20
Сеоане
6
Камараса
17
Росада
23
Бретонес
9
Алемао
4
Эльхесабаль
8
Сьерра
8
Сьерра
4
Эльхесабаль
22
Муньос
17
Родригес
17
Родригес
22
Муньос
20
Атьенса
10
10
20
Атьенса
16
Мартин
95
Бермехо
95
Бермехо
16
Мартин
6
Камараса
15
Луэнго
15
Луэнго
6
Камараса
12
Кальво
6
Суарес
6
Суарес
12
Кальво
2
Эрнандес
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
2
Эрнандес
Остались в запасе
Бургос
Овьедо
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
30
Oussama El Goumiri
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
36
Yayo
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Бургос - Овьедо
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
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