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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Аморебьета
Альбасете - Аморебьета: обзор матча 20 августа 2023
Альбасете
20.08.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 2
Завершен
Аморебьета
45+2'
М. Фустер
49'
А. Килес
24'
Ф. Гаррета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Аморебьета
85'
Замена
Х. Эрасо
️️️️
R. Edwards
Замена
Х. Сильва
️️️️
J. Alonso
85'
76'
Замена
E. Moran
️️️️
А. Карбонель
Замена
S. Shashoua
️️️️
А. Килес
64'
ГОЛ! 2:1!
А. Килес
Пас отдал
J. García
49'
46'
Замена
И. Сегин
️️️️
Ф. Гаррета
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
C. Glauder
46'
Замена
Д. Боливар
️️️️
A. Medina Delgado
46'
Замена
К. Исаак
️️️️
А. Родригес
46'
Желтая карточка
A. Medina Delgado
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Фустер
Пас отдал
R. Rodriguez
45'
+2
24'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Гаррета
Желтая карточка
Л. Олаэчеа
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ману Фустер
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Аморебьета
1
Пабло Куньят
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
2
Jorge Mier
ЦП
17
Rayco Rodriguez
ЦП
6
Кваси Сибо
ЦП
25
Josué Dorrio
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦФ
17
Eneko Jauregi
ЦФ
6
R. Edwards
ЦФ
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Marcos Moreno
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
Аморебьета
1
Unai Marino
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Икер Сегин
ЦФ
8
E. Moran
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
2-2-5
13
22
Родригес
17
14
Фустер
14
Олаэчеа
5
2
9
Килес
7
14
3-4-3
1
Куньят
3
Этчейта
35
Гаррета
4
Эрнандо
17
6
Сибо
25
2
6
17
6
Карбонель
17
33
Сильва
33
Сильва
17
5
37
Рос
37
Рос
5
4
9
Боливар
9
Боливар
4
9
Килес
19
19
9
Килес
22
Родригес
2
Исаак
2
Исаак
22
Родригес
6
14
Эрасо
14
Эрасо
6
35
Гаррета
11
Сегин
11
Сегин
35
Гаррета
6
Карбонель
8
8
6
Карбонель
Остались в запасе
Альбасете
Аморебьета
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Marcos Moreno
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Unai Marino
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Marcos Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Unai Marino
ВР
15
Альваро Нуньес
ЦЗ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
29
Luis Quintero
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Альбасете - Аморебьета
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
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