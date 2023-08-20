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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Расинг де Феррол
Овьедо - Расинг де Феррол: обзор матча 20 августа 2023
Овьедо
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 1
Завершен
Расинг де Феррол
47'
В. Камараса
32'
Х. Сене (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Расинг де Феррол
Замена
К. Помарес
️️️️
Д. Кальво
82'
Замена
П. де ла Фуэнте
️️️️
S. Moyano
81'
78'
Замена
N. Sánchez
️️️️
К. Висенте
67'
Желтая карточка
М. Дельгадо
Желтая карточка
А. Бретонес
64'
Замена
Алемао
️️️️
Р. Ибарра
61'
61'
Замена
Ф. Мансанара
️️️️
Х. Сене
60'
Замена
M. Justo
️️️️
S. Merino
ГОЛ! 1:1!
В. Камараса
Пас отдал
Борха
47'
46'
Замена
С. Куберо
️️️️
C.
42'
Красная карточка
Х. Дельмас
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Сене
Желтая карточка
М. Эрнандес
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
6
Джимми Суарес
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Ромарио Ибарра
ЦП
10
Sebas Moyano
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
22
Brais Martínez
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
22
Chuca
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
36
Yayo
ЦП
19
Луисми
ЦП
22
Уго Рама
АП
86
Алекс Кардеро
АП
9
Алемао
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
9
Manu Justo
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
3-4-2-1
13
Роман
4
Костас
12
Кальво
2
Эрнандес
6
Суарес
10
Ибарра
10
6
Камараса
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
4-3-3
13
5
14
2
Дельмас
22
7
Висенте
8
Берналь
22
9
10
Сене
14
Лосада
12
Кальво
15
Помарес
15
Помарес
12
Кальво
10
18
де ла Фуэнте
18
де ла Фуэнте
10
10
Ибарра
9
Алемао
9
Алемао
10
Ибарра
9
9
9
9
10
Сене
16
Мансанара
16
Мансанара
10
Сене
22
2
Куберо
2
Куберо
22
7
Висенте
23
23
7
Висенте
Остались в запасе
Овьедо
Расинг де Феррол
1
Quentin Braat
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
36
Yayo
ЦП
19
Луисми
ЦП
22
Уго Рама
АП
86
Алекс Кардеро
АП
6
J. Mier
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Ойер Луэнго
ЦЗ
36
Yayo
ЦП
19
Луисми
ЦП
22
Уго Рама
АП
86
Алекс Кардеро
АП
6
J. Mier
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча Овьедо - Расинг де Феррол
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
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