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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Уэска
Бургос - Уэска: обзор матча 13 августа 2023
Бургос
13.08.2023, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 1
Завершен
Уэска
35'
К. Санчес (П)
10'
I. Vilarrasa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Уэска
90'
+7
Желтая карточка
R. Pulido
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Санчес
90'
+4
Замена
K. Appin
️️️️
R. Navarro
90'
+3
90'
+3
Замена
Х. Пулидо
️️️️
I. Martos
80'
Желтая карточка
А. Бальбоа
Замена
А. Мартин
️️️️
Ф. Ниньо
80'
74'
Замена
M. Loureiro
️️️️
Х. Ньето
74'
Замена
А. Бальбоа
️️️️
I. Kortajarena
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
D. Ojeda
67'
56'
Замена
Д. Эскриче
️️️️
Ж. Валентин
56'
Замена
Х. Муньос
️️️️
E. Lombardo
41'
Желтая карточка
I. Kortajarena
Желтая карточка
Ф. Ниньо
41'
Желтая карточка
М. Муньос
39'
35'
Желтая карточка
Х. Ньето
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Санчес
35'
10'
ГОЛ! 0:1!
I. Vilarrasa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
3
Матос
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Жереми Бласко
ЦЗ
2
Хуанхо Ньето
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
20
Самуэль Обенг
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
14
Жерард Валентин
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Бургос
8
Грего Сьерра
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
19
Патрик Соко
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Carrillo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
3-1-1-5
13
Каро
6
18
3
Матос
22
Муньос
16
Санчес
5
Гольдар
21
14
Ниньо
4
Эльхесабаль
99
1-4-5
25
Фернандес
5
Бласко
23
10
7
2
Ньето
20
Обенг
14
Валентин
3
3
4
21
17
Гонсалес
17
Гонсалес
21
6
10
10
6
16
Санчес
17
Родригес
17
Родригес
16
Санчес
14
Ниньо
16
Мартин
16
Мартин
14
Ниньо
2
Ньето
15
15
2
Ньето
3
5
Пулидо
5
Пулидо
3
10
16
Бальбоа
16
Бальбоа
10
14
Валентин
30
Эскриче
30
Эскриче
14
Валентин
7
11
Муньос
11
Муньос
7
Остались в запасе
Бургос
Уэска
8
Грего Сьерра
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
19
Патрик Соко
ЦФ
9
Carrillo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
8
Грего Сьерра
ЦЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
7
Ману Рико
ЦП
31
Diego Aznar
ЦФ
19
Патрик Соко
ЦФ
9
Carrillo
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Бургос - Уэска
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
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