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Текстильщик - Амкал

22.08.2023, Вторник, 00:00 мск Иваново, стадион Текстильщик Россия. Кубок, 1/128 финала Текстильщик - Амкал
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Матч еще не начался
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