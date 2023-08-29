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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лутон Таун - Гиллинхэм
Лутон Таун - Гиллинхэм: обзор матча 29 августа 2023
Лутон Таун
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 2
Завершен
Гиллинхэм
2'
Д. Браун
28'
А. Даути
66'
К. Вудроу
89'
Т. Николс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Гиллинхэм
89'
ГОЛ! 3:1!
Т. Николс
Пас отдал
Ч. Александер
87'
Замена
R. Sithole
️️️️
Ч. Александер
Замена
Э. Адебайо
️️️️
Д. Браун
81'
73'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Э. Надесан
73'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
T. Dieng
73'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
72'
Замена
Т. Николс
️️️️
М. Бонн
Замена
М. Накамба
️️️️
Ч. Огбене
69'
ГОЛ! 3:0!
К. Вудроу
66'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Л. Берри
60'
Замена
И. Каборе
️️️️
Р. Гилс
60'
Замена
Р. Бурк
️️️️
Т. Локьер
46'
43'
Желтая карточка
T. Dieng
Желтая карточка
Л. Берри
34'
ГОЛ! 2:0!
А. Даути
Пас отдал
Л. Берри
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Л. Берри
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
45
Альфи Даути
ЛВ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
24
Эшли Надесан
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Ike Orji
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
Josh Chambers
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
31
Ronald Sithole
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Крул
5
Андерсен
15
Локьер
17
Белл
17
Мпанцу
3
Гилс
8
Берри
27
Огбене
45
Даути
18
Браун
12
Вудроу
3-2-1-4
1
Моррис
5
Эмер
3
23
14
МакКензи
2
Александер
17
24
Надесан
5
22
9
Бонн
15
Локьер
32
Бурк
32
Бурк
15
Локьер
3
Гилс
12
Каборе
12
Каборе
3
Гилс
27
Огбене
6
Накамба
6
Накамба
27
Огбене
8
Берри
6
Баркли
6
Баркли
8
Берри
18
Браун
45
Адебайо
45
Адебайо
18
Браун
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
5
6
Уилльямс
6
Уилльямс
5
24
Надесан
10
Уильямс
10
Уильямс
24
Надесан
2
Александер
31
31
2
Александер
9
Бонн
7
Николс
7
Николс
9
Бонн
Остались в запасе
Лутон Таун
Гиллинхэм
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
25
Джейк Тернер
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
32
Josh Chambers
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
12
Джо Джонсон
ЛЗ
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
26
Ike Orji
ЦЗ
32
Josh Chambers
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Лутон Таун - Гиллинхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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