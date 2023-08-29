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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Портсмут - Питерборо Юнайтед
Портсмут - Питерборо Юнайтед: обзор матча 29 августа 2023
Портсмут
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Питерборо Юнайтед
51'
C. Saydee
29'
D. Ajiboye
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Питерборо Юнайтед
ГОЛ!
D. Ajiboye
4:5
Пенальти не реализован!
Д. Моррел
ГОЛ!
К. Корбетт
4:4
ГОЛ!
Р. Джонс
4:3
ГОЛ!
C. Saydee
4:2
ГОЛ!
J. Tomlinson
3:2
ГОЛ!
М. Пак
3:1
Пенальти не реализован!
R. De Havilland
ГОЛ!
Ш. Раггет
2:1
ГОЛ!
Д. Найт
1:1
ГОЛ!
C. Bishop
1:0
Замена
Д. Моррел
️️️️
Т. Девлин
89'
Замена
М. Пак
️️️️
Б. Стивенсон
89'
84'
Замена
H. Titchmarsh
️️️️
К. Тшиманга
79'
Замена
H. Mills
️️️️
J. Dornelly
Замена
C. Bishop
️️️️
А. Робертсон
67'
Замена
R. Poole
️️️️
З. Суонсон
62'
59'
Вторая желтая
Ч. О'Коннел
Желтая карточка
Б. Стивенсон
53'
ГОЛ! 1:1!
C. Saydee
Пас отдал
П. Лэйн
51'
44'
Желтая карточка
Ч. О'Коннел
44'
Желтая карточка
Э. Фернандес
Желтая карточка
А. Робертсон
39'
29'
ГОЛ! 0:1!
D. Ajiboye
Пас отдал
Д. Найт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Райан Шофилд
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
22
Зак Суонсон
ПЗ
7
Бен Стивенсон
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
18
Алекс Робертсон
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
77
Koby Mottoh
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Питерборо Юнайтед
44
Fynn Talley
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
37
Эммануэль Фернандес
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
33
James Dornelly
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
6
Чарли О'Коннел
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
44
David Ajiboye
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
38
Brian Quarm
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
5
Regan Poole
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
37
Sam Folarin
ЦФ
Питерборо Юнайтед
33
Jake West
ВР
34
Harry Titchmarsh
ЦЗ
36
Noah Freeman
ЦЗ
14
Harley Mills
ЦЗ
39
Joe Toynton
ЦЗ
40
George Holley
ЦП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
42
Max Beech
ЦП
38
Gabriel Overton
ЦФ
2-4-4
1
Шофилд
20
Раггет
22
Суонсон
7
Стивенсон
32
Лэйн
18
Робертсон
24
Девлин
3
6
38
77
4-2-1-3
44
37
Фернандес
4
33
20
Найт
15
6
О'Коннел
9
Корбетт
44
20
Тшиманга
26
Джонс
24
Девлин
16
Моррел
16
Моррел
24
Девлин
7
Стивенсон
7
Пак
7
Пак
7
Стивенсон
22
Суонсон
5
5
22
Суонсон
18
Робертсон
9
9
18
Робертсон
20
Тшиманга
34
34
20
Тшиманга
33
14
14
33
Остались в запасе
Портсмут
Питерборо Юнайтед
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
38
Brian Quarm
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
37
Sam Folarin
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
33
Jake West
ВР
36
Noah Freeman
ЦЗ
39
Joe Toynton
ЦЗ
40
George Holley
ЦП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
42
Max Beech
ЦП
38
Gabriel Overton
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
38
Brian Quarm
ЦЗ
11
Абу Камара
ЦФ
37
Sam Folarin
ЦФ
Остались в запасе
33
Jake West
ВР
36
Noah Freeman
ЦЗ
39
Joe Toynton
ЦЗ
40
George Holley
ЦП
22
Donay O'Brien-Brady
ЦП
42
Max Beech
ЦП
38
Gabriel Overton
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Грант Маккэнн
Статистика матча Портсмут - Питерборо Юнайтед
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
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