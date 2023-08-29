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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Болтон - Мидлсбро
Болтон - Мидлсбро: обзор матча 29 августа 2023
Болтон
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Мидлсбро
23'
Д. Чарльз
33'
М. Крукс
90+1'
Р. МакГри
90+4'
М. Роджерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Болтон - Мидлсбро
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Роджерс
Желтая карточка
Z. Ashworth
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Р. МакГри
Пас отдал
М. Роджерс
85'
Замена
Д. Коберн
️️️️
Э. Латте-Лат
85'
Замена
Р. МакГри
️️️️
И. Джонс
Замена
К. Демпси
️️️️
А. Морли
80'
77'
Замена
М. Роджерс
️️️️
М. Крукс
73'
Замена
С. Силвера
️️️️
М. Форсс
Желтая карточка
Д. Айредейл
70'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Томасон
70'
Замена
П. Магома
️️️️
К. Мендес
70'
Замена
Д. Когли
️️️️
У. Форрестер
62'
Желтая карточка
Д. Томасон
58'
Желтая карточка
У. Форрестер
51'
48'
Желтая карточка
М. Крукс
47'
Желтая карточка
И. Джонс
Замена
Н. Бакстер
️️️️
J. Coleman
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Крукс
Пас отдал
П. МакНэйр
ГОЛ! 1:0!
Д. Чарльз
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
14
Джордж Томасон
ЦП
8
Джош Шихан
ЦП
7
Карлос Мендес
ПВ
19
Дион Чарльз
ЦФ
5
Аарон Морли
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
25
Парис Магома
ЦП
14
Randell Williams
ЦФ
10
Кайл Демпси
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Мидлсбро
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
17
Сэм Силвера
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
3-2-1-4
43
18
Тоал
6
Форрестер
3
14
Томасон
8
Шихан
7
Мендес
19
Чарльз
2
Джонс
15
Айредейл
5
Морли
3-4-1-2
23
Гловер
23
Фрай
17
МакНэйр
4
Энгель
30
Хакни
4
Барласер
25
Крукс
26
Ленихэн
25
Джонс
29
Латте-Лат
88
Форсс
43
1
Бакстер
1
Бакстер
43
6
Форрестер
2
Когли
2
Когли
6
Форрестер
7
Мендес
25
Магома
25
Магома
7
Мендес
5
Морли
10
Демпси
10
Демпси
5
Морли
14
Томасон
10
Бедварссон
10
Бедварссон
14
Томасон
25
Джонс
8
МакГри
8
МакГри
25
Джонс
25
Крукс
17
Роджерс
17
Роджерс
25
Крукс
88
Форсс
17
Силвера
17
Силвера
88
Форсс
29
Латте-Лат
19
Коберн
19
Коберн
29
Латте-Лат
Остались в запасе
Болтон
Мидлсбро
14
Randell Williams
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
14
Randell Williams
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
Остались в запасе
32
Джэйми Джонс
ВР
27
Брайант Билонго
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
22
Мартин Пайеро
ЦП
20
Алекс Гилберт
ЛВ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Болтон - Мидлсбро
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Мидлсбро
- : -
05.12.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Информация о матче
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