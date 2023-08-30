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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Донкастер Роверс - Эвертон
Донкастер Роверс - Эвертон: обзор матча 30 августа 2023
Донкастер Роверс
30.08.2023, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Эвертон
44'
Д. Айронсайд
73'
Бету
88'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Эвертон
Замена
J. Goodman
️️️️
J. Maxwell
90'
+3
Замена
A. Sotona
️️️️
Z. Westbrooke
90'
+3
88'
ГОЛ! 1:2!
А. Данжума
Пас отдал
Н. Мопе
84'
Замена
Н. Мопе
️️️️
А. Дукуре
75'
Замена
Д. Тарковски
️️️️
В. Миколенко
73'
ГОЛ! 1:1!
Бету
Пас отдал
А. Дукуре
46'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Л. Доббин
46'
Замена
Бету
️️️️
Ю. Шермити
46'
Замена
Э. Янг
️️️️
Н. Паттерсон
ГОЛ! 1:0!
Д. Айронсайд
Пас отдал
T. Rowe
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
3
James Maxwell
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
24
Zain Westbrooke
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
11
Льюис Доббин
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
24
Амаду Онана
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
9
Юссеф Шермити
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Донкастер Роверс
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
36
J. Goodman
ЦП
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
18
Ayodeji Sotona
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Бету
ЦФ
3-5
5
3
10
8
9
Фаал
43
4
24
4-2-1-2-1
1
Пикфорд
2
Паттерсон
5
Кин
4
Годфри
16
Миколенко
37
Гарнер
24
Онана
6
Дукуре
7
Данжума
11
Доббин
9
Шермити
3
36
36
3
24
18
18
24
2
Паттерсон
15
Янг
15
Янг
2
Паттерсон
16
Миколенко
6
Тарковски
6
Тарковски
16
Миколенко
11
Доббин
5
Гуйе
5
Гуйе
11
Доббин
6
Дукуре
11
Мопе
11
Мопе
6
Дукуре
9
Шермити
23
Бету
23
Бету
9
Шермити
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Эвертон
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
16
Bobby Faulkner
ЦЗ
37
Sam Straughan Brown
ЦП
30
Tavonga Kuleya
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
22
Tyler Roberts
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
22
Эндрю Лонерган
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Донкастер Роверс - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
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