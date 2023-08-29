Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рексхэм - Брэдфорд Сити
Рексхэм - Брэдфорд Сити: обзор матча 29 августа 2023
Рексхэм
29.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Брэдфорд Сити
72'
W. Boyle
3'
Т. Смит (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Брэдфорд Сити
Пенальти не реализован!
J. Jones
Пенальти не реализован!
Д. Ойегоке
ГОЛ!
Д. МакКлин
3:3
ГОЛ!
B. Halliday
2:3
ГОЛ!
O. Palmer
2:2
ГОЛ!
E. Lee
1:2
ГОЛ!
D. Youmbi
0:2
Пенальти не реализован!
L. Young
ГОЛ!
M. Derbyshire
0:1
90'
+2
Желтая карточка
M. Platt
Замена
B. Waters
️️️️
С. Долби
87'
73'
Замена
Д. Ойегоке
️️️️
E. Osadebe
73'
Замена
M. Derbyshire
️️️️
Т. Смит
ГОЛ! 1:1!
W. Boyle
Пас отдал
L. Young
72'
Замена
O. Palmer
️️️️
J. Bickerstaff
70'
Желтая карточка
Д. МакКлин
67'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
Д. Менди
61'
Замена
E. Lee
️️️️
Э. Кэннон
61'
Замена
E. O'Connell
️️️️
A. Hayden
61'
46'
Замена
B. Pointon
️️️️
А. Паттисон
45'
+4
Желтая карточка
А. Паттисон
3'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Смит
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
5
William Boyle
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
ЦП
10
Сэм Долби
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
24
James Jones
ЦФ
11
Jake Bickerstaff
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Брэдфорд Сити
21
Гарри Льюис
ВР
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
Рексхэм
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
30
Billy Waters
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
Брэдфорд Сити
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
24
Dylan Youmbi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
27
Matt Derbyshire
ЦФ
3-2-5
33
17
Менди
19
5
7
Кэннон
6
6
11
24
4
10
Долби
2-2-5
21
Льюис
6
Стаббс
3
Райдхэлг
21
Смолвуд
6
5
7
Уокер
23
Паттисон
2
17
6
6
6
6
17
Менди
16
МакКлин
16
МакКлин
17
Менди
10
Долби
30
30
10
Долби
7
Кэннон
18
18
7
Кэннон
11
28
28
11
6
33
Ойегоке
33
Ойегоке
6
23
Паттисон
23
23
23
Паттисон
29
Смит
27
27
29
Смит
Остались в запасе
Рексхэм
Брэдфорд Сити
6
Thomas O'Connor
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
24
Dylan Youmbi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Остались в запасе
6
Thomas O'Connor
ЦП
11
Liam McAlinden
ЦФ
31
Luke McNicholas
ЦФ
44
Anthony Forde
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
5
Timi Odusina
ЦЗ
24
Dylan Youmbi
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
28
Adam Wilson
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Рексхэм - Брэдфорд Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Новости команд
Все
Рексхэм
Брэдфорд Сити
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
17 октября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Спартак» поборется за форварда сборной Уругвая
21 июля
13
Голливудский актер Рейнольдс отреагировал на невыход своего клуба в АПЛ
5 мая
1
Определились четвертьфинальные пары Кубка английской лиги
30 октября
1
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Ньюкасл» – «Брэдфорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.23 09:52
Чемпионшип. «Мидлсбро» добыл путевку в АПЛ и другие результаты
2016.05.07 16:35
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+