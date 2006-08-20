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РПЛ 2026/2027
Сатурн - Зенит
Сатурн - Зенит: обзор матча 20 августа 2006
Сатурн
20.08.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
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Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
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23.10.2026
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18.10.2026
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Металлург Л
3 : 0
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Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Зенит
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15.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
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0 : 3
02.11.2026
Зенит
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Балтика
2 : 3
29.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
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Зенит
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