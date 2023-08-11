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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фрозиноне - Пиза
Фрозиноне - Пиза: обзор матча 11 августа 2023
Фрозиноне
11.08.2023, пятница, 18:45
Италия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Пиза
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Фрозиноне - Пиза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
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- : -
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22.11.2026
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Италия. Серия А, 11 тур
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1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
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Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
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29.10.2026
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4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
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25.11.2026
Модена
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Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
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Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
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