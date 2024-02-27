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Расписание матчей
Англия. Национальная лига
Рочдейл - Уилдстон
Рочдейл - Уилдстон: обзор матча 27 февраля 2024
Рочдейл
27.02.2024, вторник, 22:45
Англия. Национальная лига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Уилдстон
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Рочдейл - Уилдстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Рочдейл
- : -
28.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Рочдейл
0 : 1
14.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 21 тур
Уилдстон
- : -
04.12.2026
Уокинг
Англия. Национальная лига, 20 тур
Сканторп Юнайтед
4 : 1
27.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 19 тур
Алтричем
3 : 0
24.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уилдстон
4 : 0
21.11.2026
Хорнчерч
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хартлпул Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уилдстон
3 : 2
31.10.2026
Саутенд Юнайтед
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Рочдейл
Уилдстон
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
2018.03.01 00:41
3
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
2018.02.19 00:14
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
2018.02.19 00:05
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
2018.02.18 20:55
6
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» в переигровке разгромил «Рочдейл», Льоренте оформил хет-трик
2018.03.01 00:41
3
Моура — о дебюте за «Тоттенхэм»: «Я счастлив — мой первый матч, мой первый гол»
2018.02.19 00:14
Покеттино: «Ничья с «Рочдейлом»? В Кубке Англии творится магия»
2018.02.19 00:05
1
Кубок Англии. «Тоттенхэм» упустил победу над «Рочдейлом»
2018.02.18 20:55
6
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