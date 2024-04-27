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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Гримсби Таун
Кроули Таун - Гримсби Таун: обзор матча 27 апреля 2024
Кроули Таун
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
2 : 0
Завершен
Гримсби Таун
24'
Д. Орси
34'
K. Lolos
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Гримсби Таун
Замена
Н. Царулла
️️️️
K. Lolos
87'
79'
Замена
H. Clifton
️️️️
C. Vernam
79'
Замена
H. Wood
️️️️
К. Томпсон
71'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
E. Khouri
Замена
R. Darcy
️️️️
Л. Келли
61'
ГОЛ! 2:0!
K. Lolos
34'
ГОЛ! 1:0!
Д. Орси
Пас отдал
J. Kelly
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
4
Лайам Келли
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
4
Kieran Green
(К)
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
20
Joy Mukena
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Гримсби Таун
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
16
Harry Wood
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
34
Aaron Braithwaite
ЦП
3-2-5
34
5
3
Конрой
12
Райт
4
Келли
26
17
22
19
28
9
Орси
3-3-4
1
Иствуд
44
5
33
Хам
8
6
Томпсон
4
22
25
33
30
4
Келли
49
49
4
Келли
17
25
Царулла
25
Царулла
17
6
Томпсон
16
16
6
Томпсон
30
15
15
30
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
Остались в запасе
Кроули Таун
Гримсби Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
Остались в запасе
38
Jamie Bramwell
ЦЗ
31
Niall Maher
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Кроули Таун - Гримсби Таун
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
7
Нарушения
7
9
Офсайды
1
0
Количество передач
384
443
Сейвы
2
3
Точность передач %
75
80
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
Посещаемость:
4885
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