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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти: обзор матча 27 апреля 2024
Брэдфорд Сити
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
4 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
44'
К. Кавана
45+1'
Э. Кук
57'
B. Pointon
90+3'
Д. Уокер
65'
Г. Чарсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 4:1!
Д. Уокер
Пас отдал
Э. Кук
90'
+3
81'
Замена
Ш. МакЛафлин
️️️️
H. Bright
81'
Замена
А. Уайлдиг
️️️️
Г. Чарсли
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Кавана
78'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
78'
66'
Замена
J. Waite
️️️️
S. Bennett
66'
Замена
M. Bondswell
️️️️
Л. Джефкотт
65'
ГОЛ! 3:1!
Г. Чарсли
ГОЛ! 3:0!
B. Pointon
Пас отдал
Р. Смолвуд
57'
50'
Желтая карточка
У. Эванс
ГОЛ! 2:0!
Э. Кук
Пас отдал
Р. Смолвуд
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
К. Кавана
Пас отдал
B. Halliday
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
29
Тайлер Смит
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
11
James Waite
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
1-1-1-5
24
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
17
39
Кук
10
Кавана
23
2
3-1-1-1-5
14
44
29
8
Моррис
7
Чарсли
9
Эванс
23
31
Джефкотт
47
1
17
23
29
Одуор
29
Одуор
23
10
Кавана
29
Смит
29
Смит
10
Кавана
31
Джефкотт
33
33
31
Джефкотт
7
Чарсли
24
Уайлдиг
24
Уайлдиг
7
Чарсли
17
11
11
17
14
21
МакЛафлин
21
МакЛафлин
14
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Ньюпорт Каунти
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Alex Gilliead
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonathan Maxted
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Брэдфорд Сити - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
8
12
Офсайды
0
2
Количество передач
445
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
68
61
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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