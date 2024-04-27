Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Транмер
Аккрингтон Стэнли - Транмер: обзор матча 27 апреля 2024
Аккрингтон Стэнли
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 46 тур
4 : 1
Завершен
Транмер
4'
L. Shipley
51'
Д. Нолан (П)
82'
Д. Нолан (П)
2'
L. Norris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Транмер
Желтая карточка
L. Shipley
90'
+1
Замена
M. Lowe
️️️️
T. Leigh
90'
Замена
D. Martin
️️️️
S. Conneely
89'
Замена
J. Woods
️️️️
Ш. Уалли
89'
85'
Замена
R. McAlear
️️️️
К. Мерри
84'
Замена
J. Hawkes
️️️️
L. Norris
Замена
Б. Вудс
️️️️
L. Coyle
83'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Нолан
82'
Желтая карточка
L. Coyle
78'
72'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Нолан
51'
51'
Замена
K. Dennis
️️️️
H. Saunders
ГОЛ! 1:1!
L. Shipley
Пас отдал
Д. Нолан
4'
2'
ГОЛ! 0:1!
L. Norris
Пас отдал
R. Hendry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
1
Радек Витек
ВР
38
Connor O'Brien
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
16
Джо Габбинс
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Транмер
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
4-5-1
1
Витек
38
16
Габбинс
3
33
28
6
7
Уалли
24
10
7
Нолан
3-2-1-5
15
30
18
Норрис
24
16
Мерри
30
Аптер
32
18
18
22
1
6
16
Вудс
16
Вудс
6
28
22
22
28
7
Уалли
39
39
7
Уалли
24
11
11
24
18
21
21
18
30
Аптер
32
32
30
Аптер
16
Мерри
42
42
16
Мерри
32
9
9
32
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Транмер
30
Toby Savin
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
5
Том Дэвис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
30
Toby Savin
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
Остались в запасе
5
Том Дэвис
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Транмер
2
Всего ударов по воротам
20
8
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
7
Нарушения
13
10
Офсайды
0
3
Количество передач
351
368
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
70
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Новости команд
Все
Аккрингтон Стэнли
Транмер
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+