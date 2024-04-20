Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Уимблдон
Транмер - Уимблдон: обзор матча 20 апреля 2024
Транмер
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
3 : 2
Завершен
Уимблдон
35'
H. Saunders
45'
Р. Аптер
71'
C. Jennings
56'
J. Kelly (pen.)
90+5'
J. Kelly (pen.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Уимблдон
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
J. Kelly (pen.)
Пас отдал
О. Бугиль
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
83'
Замена
K. Dennis
️️️️
L. Norris
83'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
82'
75'
Замена
A. Sasu
️️️️
J. Neufville
ГОЛ! 3:1!
C. Jennings
Пас отдал
L. Norris
71'
59'
Красная карточка
J. O'Toole
56'
ГОЛ! 2:1!
J. Kelly (pen.)
Пас отдал
О. Бугиль
46'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Гордон
45'
+6
Желтая карточка
J. Lewis
ГОЛ! 2:0!
Р. Аптер
Пас отдал
L. Norris
45'
ГОЛ! 1:0!
H. Saunders
35'
8'
Замена
J. Neufville
️️️️
R. Mclean
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Luke Norris
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
31
Joe Lewis
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Транмер
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Уимблдон
7
Josh Neufville
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
6
James Ball
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
3-2-1-5
30
15
18
Норрис
16
Мерри
24
30
Аптер
1
22
18
32
18
3-2-2-3
33
Цанев
6
4
Балмер
26
31
5
23
Ривс
11
Кертис
9
Бугиль
11
Гордон
17
32
21
21
32
30
Аптер
32
32
30
Аптер
18
9
9
18
11
Гордон
10
10
11
Гордон
17
7
7
17
29
29
Остались в запасе
Транмер
Уимблдон
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Остались в запасе
6
James Ball
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Транмер - Уимблдон
1
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
5
15
Офсайды
2
1
Количество передач
386
373
Сейвы
1
3
Точность передач %
64
62
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
8
2
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Новости команд
Все
Транмер
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+