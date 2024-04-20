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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Колчестер Юнайтед
Ноттс Каунти - Колчестер Юнайтед: обзор матча 20 апреля 2024
Ноттс Каунти
20.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 45 тур
1 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
54'
M. Langstaff
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Колчестер Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
А. Рид
90'
+2
Желтая карточка
N. Chilvers
Желтая карточка
Д. Джонс
89'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
J. O'Brien
84'
Замена
C. Scott
️️️️
M. Langstaff
72'
68'
Замена
К. Уилкинсон
️️️️
Д. Ричардсон
61'
Замена
J. Akinde
️️️️
Т. Хоппер
ГОЛ! 1:0!
M. Langstaff
Пас отдал
Д. Кроули
54'
53'
Желтая карточка
J. Mingi
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
4
Jay Mingi
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
14
Том Хоппер
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
4
F. Kelleher
ЦЗ
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
14
John Akinde
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
3-2-2-3
26
4
15
28
23
20
Робертсон
7
Кроули
10
Джонс
6
8
9
3-3-1-4
2
Ричардсон
26
3
Яндоло
4
8
Макгихан
16
Рид
11
Феврье
14
5
12
14
Хоппер
6
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
6
9
20
20
9
14
Хоппер
14
14
14
Хоппер
2
Ричардсон
10
Уилкинсон
10
Уилкинсон
2
Ричардсон
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Колчестер Юнайтед
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
4
F. Kelleher
ЦЗ
1
Оуэн Гудман
ВР
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
2
Richard Brindley
ЦЗ
47
Lucien Mahovo
ЦЗ
14
Will Randall
ЦП
44
Чарли Колкетт
ЦП
Остались в запасе
4
F. Kelleher
ЦЗ
1
Оуэн Гудман
ВР
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Ноттс Каунти - Колчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
8
9
Офсайды
1
5
Количество передач
673
310
Сейвы
5
5
Точность передач %
91
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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