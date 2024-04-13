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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Транмер
Ньюпорт Каунти - Транмер: обзор матча 13 апреля 2024
Ньюпорт Каунти
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
1 : 2
Завершен
Транмер
20'
У. Эванс
25'
Р. Аптер
36'
Р. Аптер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Транмер
90'
+6
Желтая карточка
J. Hawkes
83'
Замена
J. Hawkes
️️️️
Р. Аптер
83'
Замена
K. Dennis
️️️️
L. Norris
74'
Замена
S. Taylor
️️️️
H. Saunders
67'
Желтая карточка
L. O'Connor
Замена
K. Rai
️️️️
Л. Джефкотт
65'
Желтая карточка
У. Эванс
45'
+1
36'
ГОЛ! 1:2!
Р. Аптер
Пас отдал
H. Saunders
25'
ГОЛ! 1:1!
Р. Аптер
Пас отдал
L. O'Connor
ГОЛ! 1:0!
У. Эванс
Пас отдал
H. Bright
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
44
Matthew Baker
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
9
Омар Богль
(К)
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
18
Джеймс Норрис
ЦЗ
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Ньюпорт Каунти
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
25
Offrande Zanzala
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Транмер
21
Josh Hawkes
ЦП
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-1-1-1-5
14
44
29
8
Моррис
7
Чарсли
9
Эванс
47
1
23
31
Джефкотт
9
Богль
3-2-1-5
30
18
Норрис
15
16
Мерри
24
30
Аптер
32
18
18
1
22
31
Джефкотт
18
18
31
Джефкотт
30
Аптер
21
21
30
Аптер
32
32
32
32
18
9
9
18
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Транмер
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
25
Offrande Zanzala
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
36
Corey Evans
ЦП
25
Offrande Zanzala
ЦФ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
Остались в запасе
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Транмер
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
0
10
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
402
370
Сейвы
3
3
Точность передач %
71
68
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
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