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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Колчестер Юнайтед
Кроули Таун - Колчестер Юнайтед: обзор матча 13 апреля 2024
Кроули Таун
13.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 44 тур
2 : 3
Завершен
Колчестер Юнайтед
42'
K. Lolos
90+7'
H. Forster
21'
Т. Хоппер
44'
К. Макгихан
46'
Т. Хоппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Колчестер Юнайтед
ГОЛ! 2:3!
H. Forster
Пас отдал
Л. Келли
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
S. Hornby
90'
+2
Замена
R. Harbottle
️️️️
N. Chilvers
88'
Красная карточка
С. Товид
Замена
A. Campbell
️️️️
Д. Конрой
84'
80'
Замена
С. Товид
️️️️
Д. Феврье
Замена
J. Kelly
️️️️
R. Darcy
72'
69'
Желтая карточка
Т. Даллисон
46'
ГОЛ! 1:3!
Т. Хоппер
44'
ГОЛ! 1:2!
К. Макгихан
Пас отдал
J. Mingi
ГОЛ! 1:1!
K. Lolos
42'
35'
Желтая карточка
Э. Яндоло
21'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хоппер
Пас отдал
Э. Яндоло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
49
Ronan Darcy
ЦП
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Колчестер Юнайтед
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Даллисон
ЦЗ
4
Jay Mingi
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
12
Sam Hornby
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
14
Noah Chilvers
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
28
Adam Campbell
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
3-3-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
49
26
4
Келли
9
Орси
11
7
17
2-4-1-4
6
Даллисон
3
Яндоло
12
8
Макгихан
16
Рид
4
11
Феврье
14
Хоппер
14
5
12
3
Конрой
28
28
3
Конрой
49
19
19
49
14
26
26
14
11
Феврье
34
Товид
34
Товид
11
Феврье
Остались в запасе
Кроули Таун
Колчестер Юнайтед
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
1
Оуэн Гудман
ВР
2
Джейден Ричардсон
ПЗ
27
Matt Jay
ЦФ
10
Конор Уилкинсон
ЦФ
14
John Akinde
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Кроули Таун - Колчестер Юнайтед
1
3
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
538
252
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
73
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
14
7
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
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Кроули Таун
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