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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Ньюпорт Каунти
Гримсби Таун - Ньюпорт Каунти: обзор матча 06 апреля 2024
Гримсби Таун
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
33'
Д. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Ньюпорт Каунти
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
C. Vernam
90'
+2
88'
Замена
M. Bondswell
️️️️
A. Lewis
Желтая карточка
К. Томпсон
80'
Замена
H. Clifton
️️️️
K. Green
72'
Замена
J. Obikwu
️️️️
D. Wilson
72'
56'
Замена
О. Богль
️️️️
O. Zanzala
54'
Желтая карточка
Л. Джефкотт
Желтая карточка
K. Green
36'
36'
Желтая карточка
Г. Чарсли
ГОЛ! 1:0!
Д. Роуз
Пас отдал
K. Green
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
4
Kieran Green
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
30
C. Vernam
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Гримсби Таун
15
Harry Clifton
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
3-3-4
1
Иствуд
44
24
5
8
6
Томпсон
4
33
25
32
Роуз
30
2-1-2-1-5
44
14
8
Моррис
7
Чарсли
3
9
Эванс
1
17
23
25
31
Джефкотт
4
15
15
4
30
6
Эндрюс
6
Эндрюс
30
25
25
25
25
3
33
33
3
25
9
Богль
9
Богль
25
Остались в запасе
Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти
16
Harry Wood
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
16
Harry Wood
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Гримсби Таун - Ньюпорт Каунти
2
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
216
245
Сейвы
2
5
Точность передач %
56
57
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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