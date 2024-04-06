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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
Брэдфорд Сити - Гиллинхэм: обзор матча 06 апреля 2024
Брэдфорд Сити
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 0
Завершен
Гиллинхэм
43'
B. Halliday
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
Замена
Л. Ричардс
️️️️
К. Кавана
87'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
C. Kelly
86'
75'
Замена
Д. Уокер
️️️️
O. Hawkins
75'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
C. Masterson
68'
Желтая карточка
М. Эмер
Желтая карточка
Д. Ойегоке
67'
67'
Замена
J. Andrews
️️️️
T. Dieng
66'
Желтая карточка
G. Lapslie
ГОЛ! 1:0!
B. Halliday
Пас отдал
Д. Уокер
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
11
Джош Уокер
ЦФ
19
Josh Andrews
ЦФ
1-1-1-5
24
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
23
5
2
17
10
Кавана
3-3-1-3
25
Тернер
23
5
Эмер
2
Мэлони
23
32
6
33
Хаттон
12
22
5
17
3
Томкинсон
3
Томкинсон
17
10
Кавана
12
Ричардс
12
Ричардс
10
Кавана
23
10
Уильямс
10
Уильямс
23
12
11
Уокер
11
Уокер
12
5
19
19
5
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Гиллинхэм
29
Кларк Одуор
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Брэдфорд Сити - Гиллинхэм
1
2
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
11
8
Офсайды
3
2
Количество передач
329
345
Сейвы
2
5
Точность передач %
58
63
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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