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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Милтон Кинс Донс
Ноттс Каунти - Милтон Кинс Донс: обзор матча 01 апреля 2024
Ноттс Каунти
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
3 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
45+4'
S. Austin
48'
А. Джатта
90+1'
A. Nemane
18'
М. Дин
64'
E. Harrison
83'
E. Harrison
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Милтон Кинс Донс
90'
+7
Желтая карточка
Д. Харви
Желтая карточка
С. Робертсон
90'
+6
ГОЛ! 3:3!
A. Nemane
Пас отдал
Д. Джонс
90'
+1
88'
Замена
J. Williams
️️️️
J. Payne
83'
ГОЛ! 2:3!
E. Harrison
Пас отдал
E. Tezgel
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Джатта
80'
Замена
Д. Джонс
️️️️
A. Chicksen
80'
Замена
J. Warner
️️️️
L. Macari
72'
64'
ГОЛ! 2:2!
E. Harrison
Пас отдал
S. Wearne
62'
Замена
И. Робсон
️️️️
Л. Бейт
61'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Дин
61'
Замена
E. Tezgel
️️️️
Д. Кемп
Желтая карточка
M. Langstaff
58'
Замена
Д. Босток
️️️️
S. Austin
55'
ГОЛ! 2:1!
А. Джатта
Пас отдал
A. Chicksen
48'
ГОЛ! 1:1!
S. Austin
45'
+4
39'
Желтая карточка
К. Норман
39'
Желтая карточка
Л. Бейт
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Дин
Пас отдал
J. Payne
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
15
Aden Baldwin
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К)
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
20
Алассана Джатта
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
9
Macaulay Langstaff
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
32
Jaden Warner
ЦЗ
15
Джон Босток
ЦП
10
Джоди Джонс
ПВ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
4-2-1-3
26
28
4
15
15
23
20
Робертсон
7
Кроули
9
8
20
Джатта
3-1-4-1-1
34
Маршал
16
О'Хора
15
3
Харви
22
Норман
10
4
Бейт
8
Гилби
39
10
Кемп
21
Дин
28
32
32
28
8
15
Босток
15
Босток
8
15
10
Джонс
10
Джонс
15
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Джатта
4
Бейт
7
Робсон
7
Робсон
4
Бейт
21
Дин
19
19
21
Дин
10
4
4
10
10
Кемп
19
19
10
Кемп
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Милтон Кинс Донс
21
Sam Slocombe
ВР
20
Cedwyn Scott
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
20
Cedwyn Scott
ЦФ
6
Jim O'Brien
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Ноттс Каунти - Милтон Кинс Донс
2
3
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
14
Офсайды
3
3
Количество передач
511
420
Сейвы
2
1
Точность передач %
87
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 11 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
17.10.2026
Ноттс Каунти
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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