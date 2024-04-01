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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Кроули Таун
Ньюпорт Каунти - Кроули Таун: обзор матча 01 апреля 2024
Ньюпорт Каунти
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
0 : 4
Завершен
Кроули Таун
1'
Д. Конрой
26'
R. Darcy
69'
L. Maguire
90+1'
A. Campbell
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Кроули Таун
90'
+4
Желтая карточка
J. Roles
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
A. Campbell
Пас отдал
Л. Келли
88'
Замена
R. Khaleel
️️️️
R. Darcy
88'
Замена
J. Roles
️️️️
K. Lolos
Желтая карточка
Г. Чарсли
81'
76'
Замена
Л. Келли
️️️️
J. Williams
72'
Замена
A. Campbell
️️️️
Д. Орси
69'
ГОЛ! 0:3!
L. Maguire
Пас отдал
У. Райт
Замена
О. Богль
️️️️
O. Zanzala
68'
Замена
Л. Пэйн
️️️️
M. Bondswell
61'
45'
+4
Желтая карточка
J. Williams
Замена
H. Bright
️️️️
S. Bennett
40'
26'
ГОЛ! 0:2!
R. Darcy
Пас отдал
K. Lolos
17'
Желтая карточка
C. Addai
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Конрой
Пас отдал
У. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Ньюпорт Каунти
14
Harrison Bright
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
9
Омар Богль
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
2-1-2-1-5
44
33
8
Моррис
7
Чарсли
24
Уайлдиг
9
Эванс
23
1
25
17
47
3-1-2-4
34
12
Райт
5
3
Конрой
2
Гордон
26
49
17
25
Царулла
19
9
Орси
17
14
14
17
33
27
Пэйн
27
Пэйн
33
25
9
Богль
9
Богль
25
26
4
Келли
4
Келли
26
49
27
27
49
17
11
11
17
9
Орси
28
28
9
Орси
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Кроули Таун
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
18
Kiban Rai
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Кроули Таун
1
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
5
Нарушения
10
15
Офсайды
1
3
Количество передач
329
383
Сейвы
3
4
Точность передач %
68
75
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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