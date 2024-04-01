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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
Гримсби Таун - Брэдфорд Сити: обзор матча 01 апреля 2024
Гримсби Таун
01.04.2024, понедельник, 15:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
55'
К. Томпсон
90+3'
Р. Смолвуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Смолвуд
Замена
E. Khouri
️️️️
Д. Эндрюс
90'
+3
Желтая карточка
H. Rodgers
90'
+2
Красная карточка
Д. Хам
90'
+1
Желтая карточка
Д. Эндрюс
85'
84'
Желтая карточка
C. Kelly
80'
Желтая карточка
T. Wright
77'
Замена
T. Wright
️️️️
Л. Ричардс
77'
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Смит
Замена
D. Wilson
️️️️
J. Obikwu
70'
67'
Желтая карточка
M. Platt
64'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Д. Томкинсон
64'
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
56'
Желтая карточка
К. Кавана
ГОЛ! 1:0!
К. Томпсон
55'
53'
Желтая карточка
Д. Ойегоке
Желтая карточка
Д. Хам
37'
Замена
Д. Иствуд
️️️️
H. Cartwright
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
8
Gavan Holohan
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
6
Джейми Эндрюс
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Bobby Pointon
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
8
Evan Khouri
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Брэдфорд Сити
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
20
Harrison Chapman
ЦП
17
Tyreik Wright
ЦФ
13
Colin Doyle
ЦФ
4-4-3
33
Хам
24
5
44
8
25
6
Эндрюс
6
Томпсон
32
Роуз
33
1
3-1-5
24
33
Ойегоке
12
Ричардс
3
Томкинсон
21
Смолвуд
5
29
Смит
10
Кавана
2
17
1
1
Иствуд
1
Иствуд
1
6
Эндрюс
8
8
6
Эндрюс
25
25
25
25
23
29
Одуор
29
Одуор
23
29
Смит
20
20
29
Смит
3
Томкинсон
7
Уокер
7
Уокер
3
Томкинсон
12
Ричардс
17
17
12
Ричардс
Остались в запасе
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
16
Harry Wood
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Остались в запасе
16
Harry Wood
ЦП
16
Каллум Эйнли
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гримсби Таун - Брэдфорд Сити
3
1
5
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
16
18
Офсайды
2
0
Количество передач
286
347
Сейвы
2
0
Точность передач %
59
64
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
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