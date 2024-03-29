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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Транмер
Брэдфорд Сити - Транмер: обзор матча 29 марта 2024
Брэдфорд Сити
29.03.2024, пятница, 18:00
Англия. Вторая лига, 41 тур
2 : 0
Завершен
Транмер
64'
К. Кавана
69'
B. Pointon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Транмер
Замена
H. Chapman
️️️️
Т. Смит
90'
+1
85'
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Моррис
Замена
К. Одуор
️️️️
B. Pointon
79'
Замена
Д. Томкинсон
️️️️
Д. Уокер
79'
76'
Замена
J. Hawkes
️️️️
H. Saunders
ГОЛ! 2:0!
B. Pointon
Пас отдал
К. Кавана
69'
65'
Замена
S. Taylor
️️️️
Р. Аптер
ГОЛ! 1:0!
К. Кавана
Пас отдал
Л. Ричардс
64'
63'
Желтая карточка
Р. Аптер
Желтая карточка
Р. Смолвуд
53'
50'
Желтая карточка
L. Norris
Желтая карточка
M. Platt
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
33
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Bobby Pointon
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Ciaran Kelly
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
18
Кирон Моррис
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
36
Dan Pike
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
2-1-1-5
24
12
Ричардс
33
Ойегоке
21
Смолвуд
7
Уокер
17
29
Смит
10
Кавана
2
5
2-1-2-5
21
5
Дэвис
24
18
Моррис
30
Аптер
1
18
18
36
22
23
29
Одуор
29
Одуор
23
7
Уокер
3
Томкинсон
3
Томкинсон
7
Уокер
29
Смит
20
20
29
Смит
32
21
21
32
18
Моррис
9
9
18
Моррис
30
Аптер
32
32
30
Аптер
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Транмер
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
3
Лиам Райдхэлг
ЛЗ
39
Noah Wadsworth
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Брэдфорд Сити - Транмер
2
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
9
Нарушения
8
15
Офсайды
1
1
Количество передач
395
398
Сейвы
3
5
Точность передач %
70
67
Удары мимо ворот
10
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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