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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Кроули Таун
Транмер - Кроули Таун: обзор матча 23 марта 2024
Транмер
23.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 40 тур
1 : 3
Завершен
Кроули Таун
21'
L. Norris
2'
J. Kelly
10'
J. Williams
79'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Кроули Таун
88'
Замена
Н. Царулла
️️️️
H. Forster
79'
ГОЛ! 1:3!
Д. Орси
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Моррис
77'
73'
Замена
A. Campbell
️️️️
J. Kelly
50'
Желтая карточка
J. Kelly
Замена
R. McAlear
️️️️
Б. Уокер
46'
Замена
К. Мерри
️️️️
C. Wood
41'
Желтая карточка
C. Jennings
35'
ГОЛ! 1:2!
L. Norris
Пас отдал
Р. Аптер
21'
10'
ГОЛ! 0:2!
J. Williams
2'
ГОЛ! 0:1!
J. Kelly
Пас отдал
У. Райт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
30
Роб Аптер
ПВ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
20
Joy Mukena
ЦП
26
Jay Williams
(К)
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Транмер
16
Крис Мерри
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
1-1-1-2-5
21
4
Уокер
24
18
Моррис
30
Аптер
18
22
4
23
1
2-1-3-4
34
12
Райт
5
2
Гордон
20
26
49
17
7
19
9
Орси
23
16
Мерри
16
Мерри
23
4
Уокер
42
42
4
Уокер
18
Моррис
9
9
18
Моррис
7
25
Царулла
25
Царулла
7
19
28
28
19
Остались в запасе
Транмер
Кроули Таун
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Остались в запасе
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
27
Rafiq Khaleel
ЦП
11
Jack Roles
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Транмер - Кроули Таун
1
1
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
3
Нарушения
8
10
Офсайды
2
3
Количество передач
504
434
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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