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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Стокпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
Стокпорт Каунти - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 марта 2024
Стокпорт Каунти
23.03.2024, суббота, 20:15
Англия. Вторая лига, 40 тур
4 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
31'
К. Кэмпс
36'
П. Мэдден
51'
К. Лемоней-Эванс
90+5'
N. Byrne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стокпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 4:0!
N. Byrne
90'
+5
80'
Замена
И. Робсон
️️️️
S. Wearne
Замена
М. Ипполит
️️️️
К. Лемоней-Эванс
77'
Замена
N. Byrne
️️️️
Т. Кейн
69'
Замена
R. Croasdale
️️️️
Н. Пауэлл
61'
58'
Замена
К. Норман
️️️️
J. Williams
58'
Замена
E. Harrison
️️️️
J. Payne
58'
Замена
М. Дин
️️️️
E. Tezgel
ГОЛ! 3:0!
К. Лемоней-Эванс
51'
Желтая карточка
Т. Кейн
44'
39'
Желтая карточка
J. Payne
ГОЛ! 2:0!
П. Мэдден
Пас отдал
К. Кэмпс
36'
ГОЛ! 1:0!
К. Кэмпс
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
19
Isaac Olaofe
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
19
Emre Tezgel
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
6
Рис Беннет
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
27
Один Бэйли
АП
10
Бен Найт
ПВ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
31
Rico Richards
ЦФ
Милтон Кинс Донс
34
Филип Маршал
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
7
Итан Робсон
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
3-2-1-5
3
Турай
5
34
Кейн
8
Кэмпс
25
Пауэлл
24
Лемоней-Эванс
19
Вуттон
1
5
41
Мэдден
19
4-4-2
1
16
О'Хора
15
4
3
Харви
4
Бейт
39
8
Гилби
10
4
19
34
Кейн
12
12
34
Кейн
24
Лемоней-Эванс
21
Ипполит
21
Ипполит
24
Лемоней-Эванс
25
Пауэлл
18
18
25
Пауэлл
4
22
Норман
22
Норман
4
39
7
Робсон
7
Робсон
39
19
21
Дин
21
Дин
19
10
19
19
10
Остались в запасе
Стокпорт Каунти
Милтон Кинс Донс
13
Джордан Смит
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
27
Один Бэйли
АП
10
Бен Найт
ПВ
31
Rico Richards
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
34
Филип Маршал
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
6
Рис Беннет
ЦЗ
27
Один Бэйли
АП
10
Бен Найт
ПВ
31
Rico Richards
ЦФ
Остались в запасе
34
Филип Маршал
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Стокпорт Каунти - Милтон Кинс Донс
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
17
11
Офсайды
4
2
Количество передач
311
577
Сейвы
3
2
Точность передач %
63
79
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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Стокпорт Каунти
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