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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Донкастер Роверс
Суиндон Таун - Донкастер Роверс: обзор матча 16 марта 2024
Суиндон Таун
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
1 : 2
Завершен
Донкастер Роверс
46'
P. Glatzel
10'
M. Biamou
26'
Х. Аделакун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Донкастер Роверс
84'
Желтая карточка
J. Olowu
79'
Желтая карточка
Т. Ло-Тутала
76'
Замена
J. Olowu
️️️️
G. Broadbent
69'
Замена
B. Waters
️️️️
M. Biamou
69'
Замена
K. Hurst
️️️️
L. Molyneux
Замена
Ч. Остин
️️️️
А. Дринан
61'
Замена
Z. Elbouzedi
️️️️
T. Brewitt
61'
59'
Замена
T. Rowe
️️️️
H. Biggins
50'
Желтая карточка
J. Senior
ГОЛ! 1:2!
P. Glatzel
Пас отдал
Д. Девой
46'
Замена
R. Hepburn-Murphy
️️️️
G. McEachran
46'
Желтая карточка
Д. Девой
44'
Желтая карточка
G. McEachran
30'
26'
ГОЛ! 0:2!
Х. Аделакун
Пас отдал
H. Biggins
Желтая карточка
T. Brewitt
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
M. Biamou
Пас отдал
G. Broadbent
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
(К)
ВР
2
Удока Годвин-Малифе
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
20
George McEachran
ЦП
20
Ricky Aguiar
ЦП
10
Доусон Девой
АП
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Донкастер Роверс
22
Тимоти Ло-Тутала
ВР
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
Ричард Вуд
(К)
ЦЗ
47
Хакиб Аделакун
ПВ
43
Luke Molyneux
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
4
Owen Bailey
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
36
Maxime Biamou
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
7
Zachary Elbouzedi
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
16
Thomas Nixon
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
30
Billy Waters
ЦП
21
Kyle Hurst
ЦФ
24
Louis Jones
ЦФ
3-3-1-3
1
2
Годвин-Малифе
15
20
Блэйк-Трейси
12
20
20
10
Девой
11
23
Дринан
9
3-1-5
22
Ло-Тутала
2
26
Андерсон
6
Вуд
47
Аделакун
23
36
8
10
4
20
29
29
20
23
Дринан
32
Остин
32
Остин
23
Дринан
12
7
7
12
8
5
5
8
10
10
10
10
36
30
30
36
43
21
21
43
Остались в запасе
Суиндон Таун
Донкастер Роверс
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
16
Thomas Nixon
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
33
Joel McGregor
ЦП
16
Джейк Кен
ЦП
Остались в запасе
16
Thomas Nixon
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
24
Louis Jones
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Суиндон Таун - Донкастер Роверс
3
3
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
13
Офсайды
6
4
Количество передач
490
301
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
57
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
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