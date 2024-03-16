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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гиллинхэм - Гримсби Таун
Гиллинхэм - Гримсби Таун: обзор матча 16 марта 2024
Гиллинхэм
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
1 : 1
Завершен
Гримсби Таун
15'
G. Lapslie
13'
D. Wilson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гиллинхэм - Гримсби Таун
Желтая карточка
G. Lapslie
84'
Замена
Э. Надесан
️️️️
Р. МакКензи
84'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
84'
Желтая карточка
Р. МакКензи
83'
81'
Замена
Р. Пайк
️️️️
D. Wilson
81'
Замена
L. Smith
️️️️
T. Mullarkey
74'
Замена
Д. Эндрюс
️️️️
G. Holohan
66'
Желтая карточка
Д. Хам
46'
Замена
А. Гауа
️️️️
J. Obikwu
46'
Замена
A. Eisa
️️️️
H. Clifton
22'
Желтая карточка
D. Tharme
18'
Желтая карточка
H. Clifton
ГОЛ! 1:1!
G. Lapslie
Пас отдал
T. Dieng
15'
13'
ГОЛ! 0:1!
D. Wilson
Пас отдал
G. Holohan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Гримсби Таун
33
Денвер Хам
ЛЗ
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
8
Gavan Holohan
(К)
ЦП
25
Justin Obikwu
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Гиллинхэм
13
Taite Holtam
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
31
Alex Giles
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
14
Артюр Гауа
ЛВ
6
Джейми Эндрюс
ЦП
16
Harry Wood
ЦП
33
Liam Smith
ЦФ
7
Abo Eisa
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
3-3-1-3
1
Моррис
5
Эмер
3
14
МакКензи
32
10
Уильямс
23
33
Хаттон
12
5
22
4-5-2
44
5
24
33
Хам
4
15
8
25
6
Томпсон
25
1
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
14
МакКензи
24
Надесан
24
Надесан
14
МакКензи
8
6
Эндрюс
6
Эндрюс
8
25
14
Гауа
14
Гауа
25
44
33
33
44
15
7
7
15
25
15
Пайк
15
Пайк
25
Остались в запасе
Гиллинхэм
Гримсби Таун
13
Taite Holtam
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
13
Taite Holtam
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
17
Jayden Clarke
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
16
Harry Wood
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Гиллинхэм - Гримсби Таун
2
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
19
Офсайды
1
1
Количество передач
413
277
Сейвы
2
4
Точность передач %
70
60
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Матчи команд
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
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