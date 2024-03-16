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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Форест Грин - Саттон Юнайтед
Форест Грин - Саттон Юнайтед: обзор матча 16 марта 2024
Форест Грин
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
0 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
39'
Д. Коли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Форест Грин - Саттон Юнайтед
Замена
Р. Кио
️️️️
E. Osadebe
89'
85'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
H. Beautyman
Замена
J. Maddox
️️️️
Т. Омотойе
71'
Замена
К. Джонс
️️️️
H. Bunker
71'
Замена
М. Лавиньер
️️️️
J. Robson
71'
70'
Замена
D. Moore
️️️️
Д. Коли
64'
Замена
O. Patrick
️️️️
S. Duke-McKenna
Желтая карточка
J. Robson
57'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коли
Пас отдал
C. Lakin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
16
Harvey Bunker
ЦП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
10
Гарри Смит
(К)
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
2
Марсель Лавиньер
ЦЗ
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
14
Deon Moore
ЦФ
2-1-2-5
21
2
Томпсон
5
Иннис
8
МакКэн
16
6
3
14
Омотойе
27
Доидж
7
15
1-2-1-5
30
Киззи
42
7
7
Коли
10
Смит
23
5
8
10
3
2
Лавиньер
2
Лавиньер
3
6
36
Кио
36
Кио
6
16
28
Джонс
28
Джонс
16
14
Омотойе
18
18
14
Омотойе
7
11
11
7
10
11
11
10
7
Коли
14
14
7
Коли
Остались в запасе
Форест Грин
Саттон Юнайтед
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
4
Дарнелл Джонсон
ЦЗ
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
6
Jack Taylor
ЦП
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Форест Грин - Саттон Юнайтед
1
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
10
9
Офсайды
4
4
Количество передач
308
351
Сейвы
1
2
Точность передач %
53
65
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
4
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Форест Грин
Саттон Юнайтед
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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