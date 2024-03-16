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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Ньюпорт Каунти
Уимблдон - Ньюпорт Каунти: обзор матча 16 марта 2024
Уимблдон
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
0 : 2
Завершен
Ньюпорт Каунти
10'
Б. Моррис
55'
K. Jameson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Ньюпорт Каунти
83'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
А. Уайлдиг
83'
Замена
J. Waite
️️️️
Г. Чарсли
Замена
J. Ball
️️️️
А. Литтл
71'
70'
Желтая карточка
Л. Пэйн
Замена
A. Sasu
️️️️
L. Brown
60'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Гордон
60'
55'
ГОЛ! 0:2!
K. Jameson
45'
Желтая карточка
S. Bennett
37'
Желтая карточка
A. Lewis
36'
Желтая карточка
K. Jameson
Желтая карточка
J. O'Toole
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
Б. Моррис
Пас отдал
O. Zanzala
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
11
Ронан Кертис
ЦП
3
Lee Brown
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
9
Уилл Эванс
ЛВ
8
Брин Моррис
ОП
7
Гарри Чарсли
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
25
Offrande Zanzala
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Ньюпорт Каунти
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
11
James Waite
ЦП
1
Jonathan Maxted
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
3-4-3
1
Басс
4
Балмер
5
26
7
8
Литтл
11
Кертис
23
Ривс
9
Бугиль
11
Гордон
3
2-1-3-1-4
27
Пэйн
44
8
Моррис
7
Чарсли
24
Уайлдиг
3
9
Эванс
17
23
25
1
11
Гордон
10
10
11
Гордон
8
Литтл
6
6
8
Литтл
3
29
29
3
7
Чарсли
11
11
7
Чарсли
24
Уайлдиг
31
Джефкотт
31
Джефкотт
24
Уайлдиг
Остались в запасе
Уимблдон
Ньюпорт Каунти
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Остались в запасе
33
Matthew Bondswell
ЦЗ
14
Harrison Bright
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
1
Jonathan Maxted
ЦФ
47
Sebastian Palmer-Houlden
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Уимблдон - Ньюпорт Каунти
1
4
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
3
Нарушения
17
13
Офсайды
2
2
Количество передач
421
253
Сейвы
2
3
Точность передач %
67
53
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
9
1
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
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