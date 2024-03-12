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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Гиллинхэм
Уимблдон - Гиллинхэм: обзор матча 12 марта 2024
Уимблдон
12.03.2024, вторник, 22:45
Англия. Вторая лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Гиллинхэм
33'
О. Бугиль
65'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Гиллинхэм
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
О. Бугиль
90'
+2
Замена
I. Ogundere
️️️️
J. Neufville
90'
+2
Замена
A. Sasu
️️️️
Р. Кертис
90'
+2
Желтая карточка
J. Neufville
87'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Гордон
82'
81'
Замена
Э. Надесан
️️️️
T. Dieng
69'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Д. Уильямс
69'
Замена
G. Lapslie
️️️️
C. Mahoney
ГОЛ! 2:0!
О. Бугиль
65'
59'
Замена
С. Мэлони
️️️️
M. Clark
58'
Желтая карточка
M. Clark
46'
Замена
Р. МакКензи
️️️️
O. Hawkins
38'
Вторая желтая
C. Masterson
36'
Желтая карточка
C. Masterson
ГОЛ! 1:0!
О. Бугиль
Пас отдал
Д. Ривс
33'
11'
Желтая карточка
М. Эмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
26
Jack Currie
ЦЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
23
Conor Masterson
ЦЗ
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
23
Connor Mahoney
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Гарри Пелл
ЦП
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
32
G. Lapslie
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
3-4-3
1
Басс
4
Балмер
5
26
11
Кертис
23
Ривс
8
Литтл
7
3
9
Бугиль
11
Гордон
3-3-1-3
1
Моррис
23
5
Эмер
3
10
Уильямс
6
23
33
Хаттон
22
5
12
11
Гордон
10
10
11
Гордон
7
33
33
7
11
Кертис
29
29
11
Кертис
9
Бугиль
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
Бугиль
3
2
Мэлони
2
Мэлони
3
12
14
МакКензи
14
МакКензи
12
23
32
32
23
5
24
Надесан
24
Надесан
5
10
Уильямс
11
Уокер
11
Уокер
10
Уильямс
Остались в запасе
Уимблдон
Гиллинхэм
33
Никола Цанев
ВР
7
Гарри Пелл
ЦП
6
James Ball
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
25
Джейк Тернер
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
7
Гарри Пелл
ЦП
6
James Ball
ЦП
Остались в запасе
25
Джейк Тернер
ВР
6
Шон Уилльямс
ОП
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Уимблдон - Гиллинхэм
1
1
3
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
10
Офсайды
0
5
Количество передач
401
353
Сейвы
2
6
Точность передач %
74
67
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
Мэнсфилд Таун
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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2024.03.03 15:01
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2023.08.30 23:50
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2023.01.07 17:44
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2021.09.22 23:41
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2023.01.07 17:44
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