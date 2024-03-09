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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Солфорд Сити
Милтон Кинс Донс - Солфорд Сити: обзор матча 09 марта 2024
Милтон Кинс Донс
09.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 37 тур
3 : 1
Завершен
Солфорд Сити
27'
K. Lofthouse
31'
А. Гилби
45+7'
E. Tezgel
12'
M. Smith
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Солфорд Сити
Замена
К. Норман
️️️️
Л. Бейт
89'
82'
Желтая карточка
M. Lund
Замена
И. Робсон
️️️️
J. Payne
81'
77'
Замена
К. Мортон
️️️️
Э. Уотт
Желтая карточка
Л. Бейт
74'
74'
Желтая карточка
T. Vassell
Желтая карточка
E. Harrison
74'
71'
Желтая карточка
C. McAleny
Замена
S. Wearne
️️️️
E. Tezgel
63'
Замена
Д. Кемп
️️️️
А. Гилби
63'
Замена
E. Harrison
️️️️
М. Деннис
62'
59'
Замена
C. Hendry
️️️️
C. McAleny
58'
Замена
M. Lund
️️️️
R. Watson
54'
Желтая карточка
M. Smith
ГОЛ! 3:1!
E. Tezgel
Пас отдал
Л. Бейт
45'
+7
ГОЛ! 2:1!
А. Гилби
Пас отдал
J. Payne
31'
ГОЛ! 1:1!
K. Lofthouse
Пас отдал
А. Гилби
27'
20'
Желтая карточка
К. Макленнан
12'
ГОЛ! 0:1!
M. Smith
Пас отдал
J. Luamba
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
4
Льюис Бейт
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
19
Emre Tezgel
ЦФ
19
Мэттью Деннис
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
4
Эллиот Уотт
(К)
ОП
20
Дэн Честерс
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Коннор Макленнан
ПВ
21
Alex Cairns
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
39
Stephen Wearne
ЦП
7
Итан Робсон
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
19
E. Harrison
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Солфорд Сити
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
39
Каллум Мортон
ЦФ
4-3-3
1
3
Харви
15
4
16
О'Хора
10
4
Бейт
8
Гилби
19
Деннис
19
4
2-1-2-1-5
16
Тилт
29
Гарбатт
4
Уотт
20
Честерс
42
11
Макленнан
21
44
22
14
17
4
Бейт
22
Норман
22
Норман
4
Бейт
19
39
39
19
10
7
Робсон
7
Робсон
10
8
Гилби
10
Кемп
10
Кемп
8
Гилби
19
Деннис
19
19
19
Деннис
44
8
8
44
14
14
14
14
4
Уотт
39
Мортон
39
Мортон
4
Уотт
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Солфорд Сити
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Torrance
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
47
Liam Humbles
ЦП
30
Kyrell Malcolm
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Солфорд Сити
2
5
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
16
Офсайды
5
6
Количество передач
350
291
Сейвы
5
3
Точность передач %
66
63
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
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